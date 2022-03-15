路透社報導，烏俄戰爭進行至第19天，隨著俄羅斯開始攻擊烏克蘭西部鄰近北約(NATO)盟國波蘭附近的軍事基地後，原本留在烏克蘭西部城市的居民也紛紛逃到東歐鄰國。根據聯合國統計，逃難人數已達280萬人。

當地時間週日，俄羅斯襲擊了烏克蘭西部，根據烏克蘭的情報顯示，除了軍事設施以外，烏克蘭西部的機場也遭到攻擊；烏方宣稱有35人在軍事基地的襲擊中陣亡，莫斯科則宣布擊殺了180位「外籍傭兵」。

聯合國公布統計，資料顯示自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，難民人數已經多達280萬人，是第二次世界大戰以來的新高；聯合國更預估，最終可能有超過500萬難民出逃。烏克蘭境內目前也有百萬人流離失所，僅被疏散到烏克蘭相對安全的西部城市，但現在西部也將成為戰場。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）說:「俄羅斯對於烏克蘭西部的襲擊，是為了要在逃往東歐的難民中製造恐慌。」

烏克蘭難民主要逃至鄰近的東歐國家，如波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞、摩爾多瓦、匈牙利等，其中波蘭是接收難民人數最多的一國，自開戰以來，已經有將近180萬人抵達該國。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，在當地時間週一(14)日，烏克蘭要從前線城市撤出4000人，她另指責俄羅斯襲擊要從基輔撤離的民眾，導致3個人道走廊無法運作。

但時至今日，莫斯科始終宣稱，沒有向平民開火，也沒有阻止人道救援。