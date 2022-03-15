大陸央視新聞用戶端15日報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當地時間3月14日，同美國總統國家安全事務助理蘇利文在義大利羅馬舉行會晤期間，就烏克蘭局勢闡明中方立場。楊潔篪強調，中方堅決反對任何散布不實資訊、歪曲抹黑中方立場的言行。

楊潔篪指出，烏克蘭局勢走到今天這一步，是中方不願看到的。中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，遵守《聯合國憲章》宗旨和原則。中方致力於勸和促談，國際社會應共同支援俄烏和談，盡快取得實質性成果，推動局勢儘快降溫。各方應保持最大限度克制，保護平民，防止出現大規模人道主義危機。中方已向烏提供緊急人道主義援助，並將為此繼續作出自己的努力。

楊潔篪表示，應理順烏克蘭問題歷史經緯和來龍去脈，正本溯源，回應各方合理關切。著眼長遠，積極宣導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，鼓勵相關各方開展平等對話，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，維護歐洲和世界和平。

楊潔篪強調，中方堅決反對任何散布不實資訊、歪曲抹黑中方立場的言行。