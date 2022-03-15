瓊瑤經典之作《還珠格格》捧紅無數演員，像是林心如、趙薇、范冰冰等人，其中像是在劇中飾演《小鄧子》的薛亦倫，也靠此劇聲名大噪，獲得不少戲劇邀約，不過近來他現身直播帶貨，並且重現當年小鄧子造型，未料網友卻不買帳，狂酸他只能靠「吃老本」蹭熱度。

薛亦倫日前現身直播帶貨，只見他穿著清朝服飾，重現當年在《還珠格格》中小鄧子的造型，後排則是站著一群臨時演員，一樣穿著清朝服飾，身上還掛著「容嬤嬤」、「小燕子」、「皇后」等《還珠格格》經典角色的牌子，接著背景音樂一下，全部人還合唱當年主題曲《自從有了你》，勾起六七年級粉絲的青春回憶。

薛亦倫直播帶貨重現當年小鄧子造型，卻被網友狂酸「吃老本」。（微博）

不過薛亦倫直播帶貨這段演出，大部分網友幾乎都不買單，留言狂酸：「原班人馬一個都請不来，只能出此下策了，為了流量也是豁出去」、「這部劇成就了你，最好不要毁了經典，讓它永遠留在我們的記憶中」、「一直看提詞機還能唱成這樣，究竟是在唱什麼」、「演完還珠格格後還有人記得你演出什麼作品嗎」。

薛亦倫在《還珠格格》後，雖然演出過不少戲劇作品，包含《許你浮生若夢》、《叛逆者》、《大宅門1912》等，但幾乎都只是配角，更曾在影片稱自己找不到很好的工作，甚至到去電子廠應徵，還因為超齡沒有被錄取，甚至連保安都應徵不上，讓網友感嘆怎麼淪落此般地步。