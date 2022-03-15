有「國民妹妹」之稱的34歲南韓知名女星文瑾瑩（文根英），童星身分出道後，憑著清純氣息與精湛的演技在多部電視劇及電影中演出，但自從2017年她發現自己罹患罕見重大疾病後，一度暫時消失在演藝圈2年，緊急接受了4次手術，直到2019年才正式回歸。而她近日在社群媒體上也罕見的曝光長達30公分的傷疤照，格外引人心疼。

文瑾瑩昨日突然在個人IG上，曬出一系列工作側拍照，而照片中她留著一頭烏黑長髮、穿著白色襯衫搭配深色西裝外套，坐在椅子上對著鏡頭擺出各種表情與姿勢；其中一張照片中，只見文瑾瑩正面趴在一個枕頭上，將右手放在頭上，面無表情的看向遠方，但眼尖的網友也發現她的右手上有一道長達30公分左右的傷疤，從手掌延伸至手肘，讓不少人看了相當驚訝，因為即使照片已經由濾鏡處理過，傷疤依然相當明顯。

事實上，文瑾瑩過去曾由童星身分出道，並在《藍色生死戀》中飾演童年的宋慧喬因而打開知名度，接著又在《風之畫師》、《灰姑娘的姐姐》、《清潭洞愛麗絲》等多部韓劇中演出，成為家喻戶曉的女星，但在2017年2月時，正在忙舞台劇的她右手出現劇烈疼痛，緊急前往醫院檢查才發現自己罹患「急性腔室症候群」，緊急接受了4次手術治療、1個月的住院休養才免於截肢的命運。

而這突如其來的大病，也讓文瑾瑩對於生活方式及態度有所改變，先前她受訪時坦承過去都認為要多學習、精進各方面才藝，及更加努力才能在演藝圈生存，但隨著年紀增長，她開始放慢步調嘗試各種先前想做卻因工作沒做到的事情，例如旅行、談戀愛等等，也會更成熟的去選擇適合自己的角色。