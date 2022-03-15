位於桃園的美福倉儲近日發生火災，因建物密閉導致火勢悶燒，可燃性氣體不斷蓄積，增加救援困難，昨(14日)進入火災第4天，業者請來大鋼牙車破壞外牆，消防隊也開始評估是否能入內滅火。而昔日本土劇一哥陳昭榮受訪，承認自己是美福倉儲大火的受災戶之一，當天他知道消息強打起心情繼續工作直播，表情卻有點僵硬，他透露自己的損失約超過2000萬台幣。

53歲陳昭榮過去演出《阿扁與阿珍》、《台灣霹靂火》等本土劇走紅，憨厚樸實形象深植人心，2005年起他開始另謀副業成立翰成數位科技公司，期間一度經歷慘賠3000萬的低谷，但近年生意攀高，和他長期合作的葉全真本來是公司總經理，2020年閃辭，當時公司回應：「前總經理葉全真係因其另有規劃，已離開公司。誠摯感謝葉全真前總經理多年來對公司經營上之貢獻，並祝福她未來一切平安順遂。」陳昭榮也說：「謝謝葉子多年來的幫忙，希望她一切都好。」

近年陳昭榮持續經營直播電商平台，還創下年營業額破億，荷包賺滿滿，去年底他有感而發發文，透露13歲時就離開老家花蓮開始為自己人生努力，五專時上台北念書，曾做過餐廳、橡膠廠、腳踏車店、書店等工作，直到出道拍了《台灣阿誠》才走紅，如今已經看透人生，「背後黑我酸我的....無所謂，不要從別人嘴裡認識我！因為你從不知道，我有多努力拚搏自己的人生。」

據《自由時報》報導，近日美福倉儲大火，陳昭榮公司旗下代理產品「NIPPI 膠原蛋白」正好就存放在該處，還有其他代理的咖啡也放在該倉儲中，損失超過2000萬，當晚他聽到消息後繼續上直播工作，回到家後卻夜不成眠，想到自己的東西放在3、4、5樓，而起火點正好在4樓，幾乎全都報銷，只能先跟客戶致歉，強打起精神收拾殘局，因此暫時可能沒有相關貨物可賣，也跟訂戶解釋下批貨可能5月才能到貨。