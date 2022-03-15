大陸新冠肺炎疫情持續升溫，廣東省深圳市13日突然宣布，自14日起實施封閉式管理，全員接受第3輪篩檢；與此同時，上海市13日也公告，配合疫情防控工作，上海所有客運站14日起暫停營運。原規畫重返大陸工作的台商，在此波疫情重啟下，恐怕返程得重新規畫。除了行程延宕外，還有在大陸銀行開戶的金流問題。

因疫情原因，許多台商發現銀行帳戶綁定的台胞證證件有效期過期，導致網絡銀行帳戶被鎖定無法使用，面對該情境，該如何解套？博泰明安法商服務公司張伯男律師表示，多數銀行只要提供「帳戶所有人的台胞證原件」、「代辦人的身份證件原件」即可委託他人在就近的支行代辦更新。另外要注意，除了證件有效期以外，還需要特別注意帳戶休眠期問題！無論證件是否仍然在有效期內，只要長時間未進行交易，都會進入休眠狀態！幾乎所有銀行都必須要本人臨櫃才能辦理解除休眠。所以，即便證件有效期還很長，仍要注意時不時通過網絡銀行、手機銀行操作幾筆交易，來保證帳戶不進入休眠期。

基於各銀行的要求不同以及涉及休眠期的問題，為避免白跑一趟，張伯男律師建議的流程如下：1.通過手機銀行、網上銀行、電話客服先自行查詢帳戶是否進入休眠狀態→2.確認帳戶沒有休眠後，根據各銀行尋找對應的方式→3.找到對應的銀行確認可以代辦，聯繫就近的分支機構再次確認是否可以辦理以及需要。

富邦金旗下深耕大陸市場重要發展平台富邦華一銀行表示，對於因為疫情和其他原因不便前往營業網點的客戶而言，富邦華一銀行推出「線上營業廳」，採用移動視覺化互動、人臉識別和OCR等技術，實現不用臨櫃，通過遠端視頻即可辦理部分業務的模式。

通過富邦華一銀行手機銀行主頁，一鍵點擊「線上營業廳」即可自助連接視頻櫃員辦理業務。目前可支援線上辦理證件過期更新、解除暫停非櫃面、法人線上意願確認和信託線上雙錄銷售功能。

除了富邦華一銀行外，另有中國四大銀行的代辦要求，提供台商參考使用。

1.中國銀行：辦理手續及準備資料，一、帳戶所有人的台胞證原件，二。代辦人的證件原件。進入休眠期期限為6個月。多數支行皆可辦理。

2.中國工商銀行：辦理手續及準備資料，一、帳戶所有人的台胞證原件，二。代辦人的證件原件。進入休眠期期限為6個月。多數支行一開始都會說不能辦，需要堅持說明，並要求把電話轉接給辦理櫃檯或業務經理確認。番禺路支行可辦理。

3.建設銀行：辦理手續及準備資料，一、帳戶所有人的台胞證原件，二。代辦人的證件原件。進入休眠期期限為3年無交易且帳戶餘額<100元。多數支行皆可辦理。

4、中國農業銀行：辦理手續及準備資料，一、帳戶所有人的台胞證原件，二。代辦人的證件原件。僅上海長風支行聯繫確認可以辦理，其餘支行表示必須本人臨櫃辦理並提供多項資料。（如勞動合同、固定住所證明、半年的上海個稅記錄等）。