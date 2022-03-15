行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安日前在質詢台為停電事件互嗆、交火數日，對此，資深媒體人黃創夏認為，蔣萬安與蘇貞昌互槓是各取所需，「綠軍力挺貞昌，穩居閣揆！藍軍大讚萬安，邊緣珊珊」！

黃創夏昨（14日）在臉書發文表示，蔣萬安與蘇貞昌互槓各取所需，「綠軍力挺貞昌，穩居閣揆！藍軍大讚萬安，邊緣珊珊！」

資深媒體人黃暐瀚昨則觀察到，上周「中華傳播管理學會」公佈了一份台北市長民調，蔣萬安不僅被衛福部長陳時中超車，且台北市副市長黃珊珊支持度已來到23%，因此蔣萬安質詢蘇院長，態度明顯變強硬，就是為了解決「珊珊進逼」、「深藍失望」以及「俄烏開戰」這三個隱憂。

此外，據《鏡週刊》今（15日）報導，蔣萬安在立院質詢對蘇貞昌態度180度的轉變，恐跟北市長民調結果有關。一位前藍營高層直言，蔣萬安想走中間偏綠政策來打選戰，但現在黃珊珊已取得中間偏藍的選民支持，如果蔣沒有對策因應，恐成競選的大危機。