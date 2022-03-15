大陸央視新聞15日報導，當地時間3月14日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國總統國家安全顧問蘇利文在義大利羅馬舉行會晤。雙方就中美關係以及共同關心的國際與地區問題進行了坦誠、深入和建設性溝通，同意共同落實好兩國元首共識，增進了解，管控分歧，擴大共識，加強合作，為推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道積累條件。

楊潔篪表示，落實兩國元首共識是中美關係最重要的任務。習近平主席提出新時期中美相處要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為中美關係發展指明方向。拜登總統積極回應，作出不尋求新冷戰、不尋求改變中國的體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國對抗等重要承諾。中方始終根據習近平主席提出的三原則看待和處理中美關係。希望美方將拜登總統作出的承諾落到實處。當前國際形勢下，中美加強對話合作，妥善管控分歧，避免衝突對抗，符合中美兩國人民利益，符合國際社會期待和世界人民利益。

楊潔篪強調，台灣問題事關中國的主權和領土完整。美方在中美三個《聯合公報》中都明確承認只有一個中國，一中原則是中美建立外交關係的前提，也是中美關係的政治基礎。本屆美國政府在台灣問題上作出堅持一個中國政策、不支持台獨的承諾，但行動與表態明顯不符。中方對近期美在涉台問題上一系列錯誤言行表示嚴重關切和堅決反對。任何縱容支持台獨分裂勢力，企圖打「台灣牌」搞「以台制華」的圖謀都不可能得逞。中方要求美方認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則、中美三個《聯合公報》規定和美方所作承諾，不要在十分危險的道路上越走越遠。

楊潔篪就涉疆、涉藏、涉港等問題闡明中方嚴正立場，指出這些問題涉及中方核心利益，是中國內政，不容外部勢力干涉，任何藉此打壓中國的圖謀都將遭到失敗。楊潔篪指出，堅持求同存異，在妥處分歧之上架起合作橋樑，是《上海公報》發表50年來經過實踐檢驗的中美正確相處之道。雙方應以史為鑒，把握相互尊重的前提，堅守和平共處的底線，抓住合作共贏的關鍵。

雙方還就烏克蘭、朝核、伊朗核、阿富汗等國際地區問題交換意見。