明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）在亞特蘭大勇士12年生涯宣告結束，大聯盟官網15日報導，勇士買到了運動家一壘猛將歐森（Matt Olson），這是「4換1」的交易，勇士送出4位新秀，其中兩位是強力新秀。

弗里曼2007年選秀次輪被勇士挑中，2010年初登大聯盟只有20歲，隔年獲得國聯新人王票選第2。當年的新人王是有名的救援投手金柏若（Craig Kimbrel），金柏若新球季將效力白襪。今年32歲的弗里曼身體強健，過往除了2020年縮水球季（拿下MVP），每年都穩定出賽百場以上，還有兩季打滿162場。

勇士季外開價5年1.35億美元遭到弗里曼拒絕。大聯盟官網報導，勇士放棄弗里曼之後，現在全力爭取弗里曼的還有道奇、藍鳥、光芒、洋基，雖然道奇一度傳出就要達成協議，但是藍鳥和光芒也緊追不捨。

弗里曼的金髮妻子雀兒喜（Chelsea Freeman）前日在IG貼照片宣傳她的服飾，被眼尖的球迷看出「背景是在洛杉磯道奇球場」，讓勇士球迷很不高興，批評她只愛錢而背叛亞特蘭大。道奇球迷高喊「歡迎回家」，弗里曼原本就是加州人，因此外界多半看好道奇可以搶下弗里曼。不過也有球迷指出，那張照片是雀兒喜在去年國聯冠軍戰拍攝的（勇士4比2淘汰道奇），不必過度解讀。