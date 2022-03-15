美式足球NFL明星四分衛布雷迪（Tom Brady）退休只維持40天，他透過個人社群宣布，將重返坦帕灣海盜隊，進行下一個球季。隊友、球迷均樂見這位史上最偉大四分衛復出，卻也有人傻眼，一名收藏家剛花了近52萬美金（約1500萬台幣），標下布雷迪上個賽季傳出最後一次達陣的那顆球，如今這顆球顯得微不足道。

「過去兩個月，我發現最適合我的地方仍在球場，而不是在看台上當觀眾」，布雷迪的推文推翻自己40天前的退休宣言，忘情不了球場的他，決定重返海盜，繼續第23個賽季。

曾率隊拿下7次超級盃冠軍的布雷迪，光是在新英格蘭愛國者隊就有6次；前年愛國者不予續約，他轉投效海盜，結果又帶領海盜拿下睽違18年、隊史第二座超級盃冠軍。

決定復出的消息傳開後，一名收藏家頓時傻眼，因他才剛在一場拍賣會上，以將近52萬美金的價格，標走布雷迪「生涯最後一顆達陣球」，布雷迪一宣布復出，這顆球瞬間成了其生涯逾600次達陣的其中之一而已。