俄烏停火談判尚無進展，歐盟宣布對俄新制裁，美股昨夜開高收低，科技股傷重。3月台指期開盤下跌63點，為17177點，金融期及電子期齊開低。

永豐期貨指出，台指期週一上漲14點至17240點。價差方面，台指期逆價差縮至-23.04點，電子期逆價差縮至-1.88點，金融期正價差縮至2.43點。現貨部分，三大法人賣超142.04億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1614口至-4385口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加114口至-10667口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3669口至4026口。

週一台股早盤雖然在晶圓雙雄及聯發科等權值股拉抬下開高，盤中一度最高來到17363.04點收復年線，但隨後受深圳封城消息影響，電子權值股、ABF載板、IC設計等族群賣壓湧現，指數拉回於平盤狹幅震盪，終場小跌0.01%收17263.04點。觀察三大類股，傳產逆勢走揚，航運族群來看本週將迎來長榮、陽明法說會，激勵股價分別上漲2.81%、5.58%，而化工族群受惠國際鉀肥價格飆升，東鹼放量攻頂、台肥大漲逾半根漲停。

永豐期貨表示，整體來看，台股上週震盪拉回，外資賣超逾1800億元，加上烏俄戰爭不確定性仍大，短期台股盤勢恐持續受到影響。