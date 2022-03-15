烏克蘭女星瑞莎在台灣演藝圈打拚多年，嫁給鞋業小開後成功取得中華民國國籍，家庭幸福美滿，今年情人節誕下二女兒Mila。昨（14）日白色情人節，在instagram貼出二女的滿月藝術照，和粉絲分享好心情。除了藝術照，瑞莎還PO出自己設計的滿月蛋糕，剛好女兒就是虎年出生，準備的滿月禮物看起來非常用心。

瑞莎和鞋業小開Mike結婚七年，今年情人節誕下二寶，夫妻開心的情緒溢於言表，兩人育有長女Nika，Nika一直很想要弟弟或是妹妹，現在終於得償所願當上姐姐。瑞莎在臉書上分享：｢Mila 滿月了！謝謝妳來到我們家庭， 我們非常的愛妳」。展現身為人母的心情，以及對二女兒的愛。

瑞莎形容｢這是上帝最棒的禮物」，透露取名含意「Milana Bakurova-Lee」，Bakurova和Lee分別是瑞莎與老公的姓氏，代表是兩人愛的結晶，Milana則有「讓人喜愛、親切」之意，不難看出瑞莎對孩子的期許。

曝光的影片中，Mila穿著白紗閉眼躺在柔軟的白色地毯上，又或是坐在被向日葵環繞的嬰兒車裡，畫面看起來相當美，就像一幅油畫。體操選手出身的瑞莎，在女兒拍照時也加入體操道具，另許多人好奇瑞莎是不是想陪養孩子接班體操。

在影片中瑞莎提到：「Mila在拍攝這則照片時才出生5天」，只見她閉著眼睛，一動不動，就像藝術品一樣，看來有遺傳到媽媽的模特基因。粉絲讚美「小小體操選手登場」、「好像姆指公主~好小喔」、「根本像天使一樣」。