曾獲金鐘獎迷你劇集男主角的唐川，去年二度中風住院，因肺部感染持續治療，於13日病逝，享壽69歲。醫師提醒，腦中風有8個危險因子，包括血壓、膽固醇、糖尿病史、心房顫動、吸菸史、體重、運動習慣、腦中風家族病史，如果符合其中3項就須留意，務必積極行動來預防腦中風發生。

唐川的妻子曾表示，唐川有糖尿病，一直以來都有看醫生固定回診，平常也愛運動，沒想到還是發生輕度腦中風。糖尿病是國人盛行率高的三高問題之一，根據台灣三高追蹤調查分析計畫結果顯示，2002到2017年有三高的民眾，發生腦中風的機率是正常人的1.4到1.7倍。

北投健康管理醫院主任沈彥君說明，常見糖尿病的病症有「3多1少」，頻尿、口渴、易感飢餓、體重減輕，也可能出現皮膚搔癢、傷口難癒合和以及視力損傷，更要當心的是血糖控制持續不佳後續發生的併發症，如腎臟疾病或腦中風、心肌梗塞等心血管疾病。

她提醒，糖尿病患者常伴隨有高血壓、肥胖、血中的三酸甘油脂過高及高密度膽固醇較低等，這些異常狀況長期下來容易對血管造成發炎反應、內皮細胞功能受損、血管硬化，進而使得動脈粥狀硬化加速造成血管阻塞，發生腦中風、心肌梗塞的機率也因此提升。

腦血管疾病每年奪走1萬多條寶貴的性命。沈彥君提醒，腦中風有8大危險因子，包括血壓、膽固醇、糖尿病史、心房顫動、吸菸史、體重、運動習慣、腦中風家族病史，若發現異常達3項，就是腦中風的警訊，務必採取行動來預防。

要如何預防中風，沈彥君建議民眾維持正常體態、健康飲食及生活型態、規律運動及定期健康檢查；有鑑於國人三高盛行率逐年有成長趨勢，建議30歲開始，每年都可為自己安排一次身高、體重、血壓、抽血等基礎健檢，並視檢查結果及醫師評估是否需要搭配高階影像檢查，早一步發現異常及早控制改善，以降低腦中風發生的風險。