俄羅斯侵略烏克蘭引發全球譴責，境內也有不少抗議聲，但卻受到強力鎮壓。儘管如此，俄羅斯國營第一頻道（Pervyi Kanal ，Channel One）的新聞編輯奧夫夏尼科娃（Marina Ovsyannikova）卻沒在怕，趁著直播時，高舉反戰牌，公然打臉莫斯科。
據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，奧夫夏尼科娃趁著晚間9點的旗艦新聞節目「時代」（Time）直播時，舉出標語牌，上面寫著：「停戰！別相信宣傳！他們在騙你！俄羅斯人反戰！」而這節目從蘇聯時期就開始播放，全國有幾百萬人收看，在全球各地更有超過2.5億觀眾。
雖然新聞主播不動聲色，繼續播報，但製作人卻迅速切斷畫面，以阻止奧夫夏尼科娃暴露普丁開戰的真相，稍後她就在攝影棚被捕。
而據塔斯社報導，俄羅斯內政部執法人員說，逮捕她的原因在於，她公開詆毀俄羅斯動用聯邦武裝部隊，以維護俄羅斯聯邦和公民的利益，並維護國際和平與安全。
The bravest woman in Russia: TV editor runs onto state channel's news broadcast with sign saying: 'Stop the war! Don't believe propaganda! They're lying to you here!'
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