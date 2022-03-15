人生難免有困頓挫折，每個人都有需要獨處、釋放自我的時刻，此時搭配一部感人的動畫作品，隨著角色一同經歷、回首過往，喚起心中那段執著而脆弱的青春，盡情地流淚，其實也不失為紓壓解憂的一帖良方。或許，長大後擁有的許多煩惱心結，也能從以往的成長歲月裡，找到埋藏的解藥，今天就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起回顧那些想忘也忘不了的青春片段，看看在網友心目中，前十大感人催淚的成長系動畫分別有哪些。在寒冷的冬夜裡，不妨就窩上床，體會一下與自己相處時默默留下的熱淚，再重拾前進的勇氣吧！

No.10 心之谷

這是部關於志向與成長的動畫，喜愛閱讀的少女月島雫，發現圖書館的借書單上，時常出現一條名為「天澤」的借閱紀錄，不禁在意起這個陌生人，在一次偶然的機遇下，雫認識了丘陵上經營古董雜貨店的爺爺，和夢想成為頂尖小提琴工匠的孫子天澤聖司，受到目標明確的聖司啟發，雫也勵志要努力完成自己的第一部小說，青澀、純情地追逐著心上人的腳步，令人感嘆。

No.9 我想吃掉你的胰臟

『我想吃掉你的胰臟』是男主角志賀春樹傳給女主角山內櫻良的最後一封簡訊，因為櫻良說過：「聽說讓人吃掉自己的內臟，靈魂就會活在對方體內」……打從故事開頭，觀眾就知道女主角患有胰臟疾病，之所以會和男主角結緣，也是因為寫有許多死前願望的日記被其撿到，然而即使來日無多，開朗的櫻良仍舊憑藉對生命的熱情融化了春樹的冷漠，並知曉活著的意義。

No.8 聲之形

「霸凌」是校園裡複雜難解的陰影，也是開啟《聲之形》故事的主軸，故事描述轉學來的聽障生西宮硝子，遭到班上的小霸王石田將也帶頭欺負，多次毀壞她的助聽器，未料一次事件過後，被排擠的對象卻換成了將也，這時試圖伸出援手的竟是以往被欺負最兇的硝子……作為一部群像劇，聲之形不單在校園中探討霸凌主題，也讓主題橫跨家庭與社會，為眾多角色帶來救贖。

No.7 未聞花名

本作全名為《我們仍未知道那天所看見的花名》，講述共組「超和平Busters」組織的青梅竹馬六人，在其中一位女孩芽芽意外喪生後，懷著各自心結解散，多年後，男主角仁太忽然遇見芽芽的幽靈，為了幫助芽芽實現未了的心願成佛，鼓起勇氣再度召集眾人，大夥也因此獲得第二次機會對彼此坦白、拋下芥蒂，結局和芽芽玩著最後一次捉迷藏的橋段，簡直不能更催淚！

No.6 四月是你的謊言

「此生無悔入四月，來世願做友人A」看完《四月是你的謊言》，相信你也會發自內心如此呼喊，「友人A」是主人公有馬公生的代稱，雖然一直以為自己在女主角宮園薰心目中，就是這樣一個沒有姓名的陪襯，但仍舊深受充滿活力與色彩的薰打動，終於克服了童年陰影，再次站上了鋼琴大賽的舞台，殊不知這一切背後，藏著一個既幸福又令人鼻酸的真相。

No.5 強風吹拂

一年一度的「箱根驛傳」馬拉松，是《強風吹拂》的故事背景，主角藏原走的名字正好有「跑步」的意思，卻在田徑這條道路上裹足不前，直到被大學學長清瀨灰二撿回名為「竹青莊」的老宿舍，成為了第十名住宿生，在與這支聚集了阿宅、老煙槍以及花花公子的雜牌軍，一同挑戰百年歷史的接力賽過程中，逐漸打開封閉的內心，熱血而細膩的成長描繪令人動容。

No.4 CLANNAD

改編自Key社戀愛冒險遊戲的《CLANNAD》，作品名稱含有「家族」之意，講述通往校園的長坡道上，男女主角岡崎朋也與古河渚的邂逅開始，兩人和夥伴們彼此拯救、笑中帶淚的故事，在網路上有著「CLANNAD即人生」的美譽，劇情從學生時期一路演到角色長大成人，歷經了友情、愛情、親情的試煉，一切的過去最終隨著花田中的擁抱釋然，堪稱經典不敗神作。

No.3 暗殺教室

『一隻外表長得像章魚、揚言要炸掉地球的奇特生物在學校擔任教師，而班上同學們的任務，正是在一年的期限內將其暗殺』—如果只看《暗殺教室》的前期故事設定，實在是很難和感人聯想在一起，不過隨著故事推進，「教育」的核心命題便會慢慢浮現，學生們在各種課題中學到關於自信、同理心乃至於生命價值的珍貴回憶，堆疊至大結局時，真的是有夠刺激淚腺。

No.2 夏目友人帳

打兒時開始，主角夏目貴志就看得見妖怪，但總被認為在說謊，因此養成了封閉真心的習慣，直到意外獲得外婆玲子的遺物「友人帳」，才發現原來外婆同樣擁有強大靈力，還將打敗的妖怪名字收進友人帳當中......不願再以友人帳束縛妖怪們的夏目，踏上了一段歸還名字、取回外婆思念的旅途，並在途中重新建立起了與妖怪、家庭及重要人們的羈絆，構成一幅幅暖心篇章。

No.1 你的名字

新海誠導演的動畫一向以細膩著稱，其中《你的名字》更是現象級的代表作，劇中不斷緊扣著「緣分」這個主題，透過男女主角立花瀧、宮水三葉彼此靈魂互換、相繫的繩結等元素交織出一段命中註定的奇幻愛情，許多粉絲表示最感人的橋段莫過於兩人分離之時，來不及記下對方姓名，只留下了「喜歡你」這一句心意，雖然遺憾但卻令人鼓起勇氣，追尋下次相遇。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月01日至2021年11月30日，共3年。

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