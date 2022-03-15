受到國際原油價格大跌，俄烏停火談判沒有進展，以及投資人關注大陸爆發新一波疫情等因素影響，美股周一盤勢震盪，收盤多半下跌，其中那斯達克大跌262點，費半下跌近百點，科技股表現弱勢。台股今(15)日早盤下跌逾300點，殺破17000點大關。台積電開盤下跌14元，最低來到558元。

台股每年除息重頭大戲即將登場，護國神山台積電，將於明( 16 日)進行除息，不過股價湧現棄息賣壓下跌超過10元，聯電則下跌超過3%，股價在51元附近震盪。

陽明昨日公布去年每股稅後淨利48.73元，備受關注的股利政策將配發20元，配發率約41％，不過今股價開高走低，目前在平盤132元附近震盪，長榮下跌逾3%最低來到157.5元。

美股道瓊上漲1.05點(或0%)，收32,945.24點。NASDAQ下跌262.59點(或2.04%)，收12,581.22點。S&P500下跌31.2點(或0.74%)，收4,173.11點。費城半導體下跌96.65點(或3.07%)，收3,047.50點。台積電ADR與聯電ADR雙雙下跌超過2%。