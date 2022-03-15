和平警分局勝光派出所副所長張明殷、警員劉偉男2人，自備補胎工具箱協助騎士補胎。（警方提供）

和平警分局勝光派出所副所長張明殷、警員劉偉男2人，自備補胎工具箱以備不時之需。（警方提供）

山區波麗士十項全能！台北30歲陳姓男子日前騎紅牌重機前往武陵農場旅遊，後輪突然沒有氣，因山區吳機車行，靈機一動求援警方，沒想到，員警帶來了「傢伙」，立即化身黑手幫忙補胎，熟稔技巧讓騎士相當佩服及感激。

陳姓男子日前獨自騎乘紅牌重機車前往武陵農場旅遊、兜風，傍晚5時許覺得輪胎怪怪的，行駛至中124線(武陵路) 雪霸公園紀念碑停車場檢查，發現後輪胎完全沒氣，自知偏遠山區並無機車行，只好碰碰運氣，打電話報警求助。

台中市和平警分局勝光派出所副所長張明殷、警員劉偉男2人平時就自備補胎工具箱以備不時之需，接獲報案後，立即攜帶補胎工具箱及肥皂水前往救援，到場後發現機車後輪胎已完全消氣，經檢視並未發現釘子，研判釘子可能已自行脫落。

於是先用打氣機充氣後，緩緩倒肥皂水淋濕輪胎，終於看到氣泡，順利找出漏氣的破洞，幫忙補胎後充飽氣，讓陳男得以返回台北，離開前，陳男不斷感謝員警熱心的救援。

由於山區偏遠，汽、機車修理廠很少，許多波麗士都學會補胎、接電等簡易技能，已備不時之需，卻也經常協助不少「刁車」的民眾修理，遊客直誇警察除了用心維護治、交安外，山上的員警更是個個十項全能、功夫了得。

和平警分局提醒民眾，和平山區加油站及汽、機車修理廠很少，前往山區旅遊，行前請檢查車況及油料，行駛山區道路請開啟大燈減速慢行，停好車輛後也請記得關閉車燈以免耗盡電力無法啟動，遇有突發狀況請撥打「110」，警察會快速趕到您身旁協助您。