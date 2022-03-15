戴姓男子使用的兇器。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

高雄戴姓男子不堪債主莊姓男子長期逼債，還用電擊棒逼他下跪，竟拿割草用的大草刀至莊男住處砍到對方動脈大量出血致死，一審依殺人罪判戴男13年有期徒刑，二審高雄高分院15日宣判，駁回戴男上訴，維持原判，可上訴。

判決指出，戴姓男子與被害的莊姓死者疑有金錢糾紛，戴男向莊姓死者大樓的管理員表示要上樓找人，結果在樓上遇到來探訪女性友人的莊姓男子，戴男隨即與莊男發生激烈爭吵，過程中戴男拿預藏的大草刀直接向莊男身上批砍，莊男後腦杓、右腋下及腹部當場中多刀，血流不止，一旁的蔡女見狀趕緊報警，戴男行兇後趁亂逃逸。

警方獲報趕往現場時，發現莊男身上多處刀傷滿身是血，奄奄一息，警消趕緊將他送醫救治，還是不治身亡。

一審時戴男辯稱是長期遭欺負及工作積怨下，案發當天才會持刀前往，要莊男不要再騷擾乾姐姐和自己家人。戴男強調，當時對方也有拿球棒攻擊他，他只是防衛過當。

法官勘驗當天電梯監視器畫面，發現戴男早在搭電梯時就拿出預藏的大草刀握在手上，且其乾姐姐也證稱戴男一進門就開始砍人。法官審酌戴男犯後未能完全坦承行凶，加上莊男家屬不接受道歉，甚至求處死刑等，依殺人罪判戴男13年。高雄高分院駁回戴男上訴，維持原判，全案仍可上訴。