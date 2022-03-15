香港《星島日報》報導，第五波新冠疫情染疫人數持續向上攀高，香港各區公立醫院病房輪流爆滿。港府公布的數字顯示，截至13日午夜為止，公立急診醫院內科住院病牀的住用率達到104％；屬新界龍頭醫院的威爾斯親王醫院也出現人滿之患，其住用率不但近日長居公立醫院之首，更罕有地持續上升至140％的「超高位」水平。

院方解釋，醫院接收的新冠患者數目持續居高不下，加上近日經急診室入住內科病房的非新冠病人數目亦有所增多，部分病人病情較嚴重，令內科病房病牀住用率上升。有前醫院管治委員會成員估計，以威院最新住用率推算，原本40張病牀的病房，現時已加牀至超過50張，病人爆量情況嚴重。

報導引述港府公布的數字顯示，截至13日午夜時段，香港各公立急診室醫院的內科住院病牀住用率達104％；16所醫院當中，共有10所醫院的內科病牀「爆滿」，住用率超過100％，4所更是超過120％；其中早前情況惹起關注的明愛醫院，住用率仍然高達129％，而剛轉為定點醫院的伊利沙伯醫院，亦達百分之128％。

報導稱，值得留意的是，屬新界東聯網「龍頭」醫院的威爾斯親王醫院也是人滿為患，內科病房的最新住用率更是高達140％，處於過去極少達至的「超高位」水平。翻查過往數字，威院的內科病房住用率在2月28日開始達到100％，而在同時期，明愛醫院的住用率已超越100％。進入3月份，威院的住用率更由3月7日的113％，飆升至3月8日的130％，超越明愛醫院，此後住用率一直位列公立醫院首位，其住用率與其他醫院相比，亦明顯偏高。

此外，威院在13日午夜為止的首次求診人數亦達292人，於16所醫院之中位居第三。《星島日報》記者實地觀察，亦發現急診室擺滿病牀。曾任威爾斯親王醫院管治委員會成員的容溟舟表示，該院現時病房住用率如此偏高，估計是有些病人未能出院，但病房又不斷接收病人，牀位短缺下惟有不斷加牀，導致病牀住用率居高不下。他表示，若以目前高達130％至140％的住用率推算，原本一間病房正常有40張病牀，現時每間病房有接近56張病牀。

容溟舟認為，上述情況已是常態，另一個關注點應是一些未能上專科病房的病人其住院情況如何，是否被送到急症室的觀察病房。他解釋，院內會有一些急診室觀察病牀，用作收治一些未必要即刻上病房但又需要暫時留院觀察的病人，但現時醫管局並無公布急症室觀察病房的入住人數。他說：「有些情況是病人入了院，但未上到病房，是否在急症室觀察病房，數目應要反映出來。」

報導引述公立醫院急診室護士劉凱文估計，由於伊利沙伯院醫轉為定點醫院，不再接收急診病人，因此病人會分流到各區公立醫院。他表示，雖然威院未必會接收大量九龍區的病人，但估計有小部分病人會分流到威院，令病房需要接收更多病人。他還說，現時病房有位就加牀，已難以跟從既有的感染控制指引。香港護士協會主席源志敏則表示，病房住用率如此偏高，足以反映公立醫院病房爆量的情況多麼惡劣；他建議政府可多設立定點醫院，以紓緩公立醫院人手短缺及病房的壓力。

威爾斯親王醫院回覆查詢時表示，醫院接收的新冠患者數目持續攀高，加上近日經急診室入住內科病房的非新冠病人數目亦有所增多，部分病人病情較嚴重，令內科病房病牀住用率有所上升。發言人又指，在計算內科病牀住用率時，用作接收新冠患者的內科病牀亦會計算在內科病牀基數之內。