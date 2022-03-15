載板廠需求強勁，且轉投資美耐板業務可望大幅成長，鉅橡企業(8074)今年營運不看淡，鉅橡表示，儘管俄烏戰事導致原物料價格劇烈波動，整體來看，今年營運可望優於去年。

全球新冠肺炎疫情及帶動居家辦公、線上學習，受惠5G手機、平板、NB、PC與穿戴式裝置高階產品的需求成長，以及美系手機發表新機需求正向，PCB高階應用需求擴增，載板供不應求，鉅橡2021年合併營收為13.9億元，年增12.5%，營業淨利為1.09億元，年增6%，稅後盈餘為7632萬元，年增3.5%，每股盈餘為0.94元。

鉅橡表示，雖然2021年仍承受原物料價格上漲壓力，但受益產品銷售組合優化，以及匯率持穩，全年平均毛利率21%、營益率8%與稅後淨利率6%，與2020年獲利水準相當。

鉅橡董事會亦通過2021年盈餘分配案，配發現金股息1元，配發率106.4％，以鉅橡3月14日收盤參考價20.2元計，現金殖息率約4.95%。

鉅橡前2月合併營收為2.13億元，年減2.82%，鉅橡表示，全球載板需求強勁，PCB產業供不應求，公司訂單能見度明朗，面對原物料價格居高不下，並已啟動第二波調價，且產品多元佈局，美耐板產品站穩台灣建材市場，拉貨動能持續挹注，並將擴大市佔，公司持續追求營收成長，亦以提升產能利用率及調整產品組合，來優化毛利表現，以期在營收規模放大、稼動率提升下，毛利率及獲利穩定增長，全年營運穩健發展。