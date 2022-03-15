周一美股標普500指數收黑，那斯達克指數重挫逾2%。原油價格大跌、俄烏停火談判沒有進展，以及投資人關注中國爆發新一波疫情的影響。此外，在聯準會本周召開政策會議並料將升息之前，投資人拋售科技股與大型成長股。金融股和醫療保健股帶來支撐，道瓊指數終場收平。

★主要指數

道瓊工業指數收漲1.05點，為32,945.24點，盤中一度上漲450點。

標普500指數跌31.2點或0.74%，為4,173.11點。

那斯達克綜合指數跌262.59點或2.04%，為12,581.22點。

費城半導體指數收跌96.6點或3.07%，為3,047.50點。

那斯達克100指數跌1.92%，宣告自新冠疫情爆發以來首度跌入熊市。

羅素2000小型股指數亦跌1.92%，較去年11月創下的收盤高點下跌逾20%，亦宣告進入熊市。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）上揚3.32%，報31.77點。

★消息

聯準會將於周二（15日）召開為期兩天的決策會議，市場普遍預期該美國央行將在周三會後宣布3年來的首次升息，以應對不斷升高的通膨。

俄羅斯和烏克蘭代表團周一進行第四輪停火談判，但未宣布取得任何進展。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上表示，因工作小組必須進行額外工作，且要闡明一些個別定義，俄烏談判已經「技術性地暫停」，將於周二繼續。雖然兩國仍在繼續談判，但俄軍仍持續對烏克蘭進行猛烈攻擊。

受升息預期帶動，周一美國公債殖利率創下2年半新高。指標10年期公債收益率達到2.144%，創下2019年7月以來新高。對升息最敏感的兩年期債息升至1.851%，創下2019年8月以來最高。

市場預期俄烏危機可望透過外交途徑解決，在供應短缺疑慮緩解下，周一布蘭特期油下跌5.77美元或5.1%，收在每桶106.90美元，跌破110美元大關，並創下3月1日以來新低，盤中一度大跌8.15%，報103.49美元。美國期油下跌6.32美元或5.8%，收在每桶103.01美元，創下2月28日以來最低價，盤中一度大跌8.75%，跌破100美元大關，報每桶99.76美元。

國際能源署（IEA）署長Fatih Birol表示，俄烏戰爭對能源市場的影響可能持續數個月。(2-1)