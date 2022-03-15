★分析

道明證券利率策略師Gennadiy Goldberg表示，在上周消費者物價指數（CPI）公布後，市場更加關注經濟基本面，料將會有更多升息動作。

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte表示，市場輪動從成長股轉向價值股，這在很大程度上與利率變化有關。

FHN Financial首席經濟學家Chris Low表示，聯準會本周的會議非常重要，將意味著其超寬鬆周期的結束和政策收緊的開始，聯準會主席鮑爾也可能就俄烏衝突對美國經濟的影響與其相關應對措施發表評論。

Ally首席市場和貨幣策略師Lindsey Bell表示，有鑑於俄烏戰爭，今年聯準會在利率政策方面將保持謹慎，這場衝突使聯準會本已艱難的工作變得更為複雜，其利率決策仍將取決於數據。

★類股

科技股下跌1.9%、非必需消費品類股跌1.75%、通訊服務股跌1.81%，對標普500指數的拖累最大。利率走升對科技股和成長股不利，其估值較取決於未來的現金流。

受債息上揚激勵，金融股漲1.25%，在標普500指數11大類股中表現最佳。受原油價格大跌拖累，能源股重挫2.89%，跌幅最大。

醫療保健股收漲0.68%，聯合健康集團上漲1%。

Nike大跌4.13%，在道瓊指數成份股中跌幅最大，持續受到俄烏戰爭衝擊，此外，瑞銀分析師稱Nike在中國的業務恢復速度不如預期。

美國運通上漲2.91%，在道指中表現最佳。

★重磅股

重量級科技股全面下跌，蘋果跌2.66%、微軟跌1.30%、亞馬遜跌2.52%、谷歌母公司Alphabet跌3.02%、特斯拉跌3.64%、臉書母公司Meta跌0.52%、網飛跌2.74%。

晶片股遭到拋售，高通大跌7.25%、美光跌4.70%、輝達跌3.48%、超微跌1.96%、德儀跌2.14%、應材跌2.84%、英特爾跌3.12%、恩智浦跌3.38%。

★焦點股

蘋果大跌2.7%，對標普500指數和那斯達克指數帶來的打擊最大。深圳在疫情急升下宣布封城，蘋果主要供應商鴻海（富士康）被迫暫停在當地的營運，分析師表示，中國嚴格的清零政策恐影響下半年蘋果新品的發布時程。蘋果股價已連跌5周，上周收跌5.2%，並創下去年11月以來新低價。惟券商KeyBanc表示，2月份iPhone的供需情況穩定，最新發布的平價iPhone SE 3可望帶動用戶增長。

金龍中國指數收跌11.73%，盤中一度跌12.55%。遭美股下市的風險、中國政府的整改以及深圳封城防疫，使在美國掛牌的中概股再度遭到血洗。拼多多ADR暴跌20.54%、京東ADR跌10.52%、百度ADR跌8.37%、阿里巴巴ADR跌10.32%。摩根大通將阿里巴巴、百度和京東的股票評級調降至「減碼」。騰訊ADR跌8.94%，旗下微信支付違反人民銀行反洗錢等規定，恐將面臨創下記錄的罰款。

美國銀行、富國銀行分別收漲2.16%和2.87%，美債殖利率上揚有利銀行獲利前景。花旗宣布進一步從俄羅斯退出，股價僅微升0.13%。

西方石油大跌4%，雪佛龍跌2.45%，儘管西方石油獲得股神巴菲特旗下投資控股公司波克夏·海瑟威額外增持15億美元股份，但摩根士丹利降低西方石油和雪佛龍的投資評級，稱其估值吸引力下降。

網飛面臨的競爭持續加劇，股價下跌2.74%，收在331.01美元。

中國爆發2020年以來最嚴重的疫情，疫苖公司莫德納（Moderna）大漲8.59%，輝瑞收漲3.94%。

★台股ADR

台股ADR全面收黑，台積電ADR跌2.08%，收在99.30美元，換算台股價格為566.61元。

聯電ADR跌2.56%，為8.76美元，換算台股價格為49.98元。

日月光ADR跌0.43%，為6.98美元，換算台股價格為99.57元。

中華電信ADR跌0.81%，收在43.12美元，換算台股價格為123.02元。(2-2)