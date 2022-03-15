台中市西屯區青海公園有1名9旬老翁散步時不慎跌倒，員警獲報立即前往關懷，並協助通知救護車，所幸經救護人員檢查老翁身體無大礙，這才化解危機，家屬將他帶回家時，相當感謝員警的協助。

台中市政府警察局第六分局何安派出所警員盧昆鴻、黃祐昕日前獲報在青海公園內，1名95歲羅姓老翁在公園散步時不慎跌倒，員警立即前往現場關懷。

經了解羅姓老翁疑似因體力不支，腿軟癱坐在公園人造草皮地上，員警見狀立即上前攙扶，同時通知救護人員到場。

所幸經過檢查，老翁除受到驚嚇外，身體沒有受傷，員警在旁溫柔安撫情緒，並通知住在青海公園附近的家人，當老翁家人聽到員警告知父親跌倒時，也趕緊出來查看，最後平安將其帶回家時，頻頻向熱心幫忙的員警道謝。

警方呼籲，家有一老，如有一寶，除平時多關心家裡長輩外，也要隨時留意其動向，盡量減少長輩單獨外出的情形，才能避免可能發生的危險。