大陸37歲男星高雲翔2018年赴澳洲雪梨拍戲，與製片王晶捲入性侵案，因官司纏訟而滯留當地2年之久，直到2020年3月，陪審團認為高雲翔、王晶所有罪名不成立，雖他重獲自由，但形象已然墜落谷底，高雲翔不但沒工作，還被該劇的投資方控告要求解約並求償近5000萬人民幣(台幣2.2億)，如今1審判決出爐，高雲翔的前妻董璇的公司，竟得負連帶責任。

高雲翔當年爆出性侵女編劇而被告上法院，他滯留當地期間，星妻董璇立刻帶著女兒飛抵澳洲，照顧並陪伴他，甚至不惜交出自己的護照換得男方保釋，在案情混沌不明、尚未判決前的漫長時間，董璇不離不棄陪他度過煎熬的時間，而真相是高雲翔即使獲判無罪，但仍是背叛婚姻，當這一切塵埃落幕，董璇才在2019年請求離婚，斷開8年婚姻。

高雲翔合約相關案判決公告。(翻攝自微博)

此案高雲翔不僅因性侵行為被告上法院，當時邀他赴澳拍戲的唐德影視，也在2019年將他告上法院，官司一打就是3年，直到近日一審判決終於出爐，唐德影視發表了公告，指出雙方簽訂的演員合約被判處解除，同時高雲翔得賠償公司方損失的4885萬人民幣(台幣2.2億)以及利息損失，還有違約金15萬人民幣(台幣68萬)，甚至還得揹律師費42萬人民幣(約台幣190萬)。

最讓人意外的，是公告中提到，已跟高雲翔離婚3年的前妻董璇，其「藝璇公司」得支付義務承擔連帶責任，等於是斷開了婚姻卻還是被前夫牽連，消息曝光後引發熱議，眾人不禁同情董璇「打官司在前、還債在後，讓人心疼」、「憑啥董璇要擔責任啊，夠倒楣的」，還提到俗話說「女怕嫁錯郎」，董璇就是個血淋淋的例子。