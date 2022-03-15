31歲的香港混血女星何慈茵，是「洪拳大師」何麥的女兒、劉家良的徒弟，擁有精緻的中、英混血臉孔與結實的好身材，使她一出道就受到矚目，在多部電視劇中參與演出。而不久前她才因為拍片受傷，沒想到近日又傳出在拍槍戰片時遭到子彈碎片擊中眼睛，讓劇組所有人都嚇壞。

由何慈茵參與演出的電視劇《飛虎3》近期正在電視上熱播，而劇組也正在趕拍後面的劇情，但沒想到近日在拍一場街頭槍戰時，何慈茵的眼睛竟意外遭子彈的噴出來的碎片擊中眼睛，造成她眼白的血管爆裂，嚇壞現場所有工作人員，雖當下何慈茵認為自己沒有大礙，仍被現場待命的醫護人員緊急送往醫院治療，所幸結果並無大礙。

何慈茵近日拍攝槍戰戲時意外受傷。（圖／微博）

事實上，身為武打明星的何慈茵，身上常常會出現不同的傷痕，但今年1月何慈茵才在IG上透露自己在拍武打戲時，不小心撞到一旁的落地窗，雖窗戶玻璃沒有因此碎裂，但因撞擊力道過大，何慈茵的眉頭還是撞出約3公分的傷口，當場鮮血直流緊急送醫縫了8針，如今又在拍片時受傷，讓不少粉絲看了相當心疼，也大讚她的敬業態度，紛紛留言「當武打女星真辛苦」、「要好好保重身體」、「雖然你的戲都好看，但真的要小心」、「我的媽呀！又受傷了」、「看了都覺得疼」、「眼睛真的要保護好」、「早日康復」。