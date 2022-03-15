烏克蘭副總理兼數位部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前在推特（Twitter）發文點名華碩(2357)，呼籲加入抵制俄羅斯行列。華碩昨（14）日晚間回應，對俄羅斯出貨已停滯，同時也將捐助新台幣3000萬元，賑濟烏克蘭。

華碩將在16日舉行線上法說會，對於在俄羅斯市場的出貨情況可望進一步說明。今年元月下旬以來，外資持股華碩部位持續下滑，至14日止，外資持股比已跌破5成。

華碩表示深度關切在烏克蘭逐漸升級的人道主義危機，我們已積極為當地受影響的同事及家人提供援助，並將持續關注情勢的進展。華碩一直致力遵從所在各國的規範，加上供應鏈、物流、銀行交易及其他因素所形成的複合性挑戰，對俄羅斯市場的出貨已停滯。為盡一份力量，華碩將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3,000萬，衷心期盼和平及人道援助能即時給予每一位受影響者。

根據IDC統計，2021年第四季俄羅斯PC市場（含筆電與桌上型電腦）出貨量達190萬台，年增10.7%。前5大品牌為聯想、市占率18.5%，第二名宏碁、市占率16.8%，第三名華碩、市占率15.6%，惠普、戴爾分居第四與第五，市占率14.8％、6%。不過，華碩電競筆電產品在俄羅斯市場則穩居第一大品牌。