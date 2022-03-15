玩交友軟體小心！美國拉斯維加斯一名21歲女子妮卡5日上網約男網友開房間，進房間後她要求對方一起玩關燈蒙眼激戰，沒想到做到一半，女方突然拿出刀子往男網友的脖子猛刺，被捕後她稱這麼做是為了替被美軍暗殺的伊朗指揮官蘇萊曼尼復仇。

妮卡長相貌美，用交友軟體約男網友上床、拿刀刺對方。(翻攝自Nika Nikoubin臉書)

根據《每日郵報》報導，當地警方表示，這起事件發生在5日拉斯維加斯市區的日落車站飯店(Sunset Station Hotel)，受害男子指稱，當時與妮卡(Nika Nikoubin)在約會網站上相約開房間，她一進門就要求關燈玩蒙眼睛激戰，他也答應，結果做到一半時男子突然感覺到脖子一陣疼痛，嚇得立刻推開妮卡，逃出房門報警。

妮卡被捕後表示，沒有想殺死對方的意圖，只是得知已故前伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)的故事之後，覺得世界非常不公平，所以想為他報仇。而蘇萊曼尼是伊朗伊斯蘭革命衛隊少將，負責伊斯蘭共和國的對外行動，於2020年1月被美軍無人機殺害。

最後警方依謀殺未遂待捕妮卡，根據妮卡的臉書資料，2020年曾在加州大學洛杉磯分校讀大三，還擔任過啦啦隊隊長，至於受傷男子，警方目前並未對外公布男子受傷情況。