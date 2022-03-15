陳姓老翁下田除草突然癱軟倒臥菜園中，警消人員緊急救援。（警方提供）

台中市大甲區8旬陳姓老夫妻日前下田工作，傍晚時陳翁突然癱軟倒臥菜園中，妻子緊急報警僅稱在「陸橋旁的田地中」，機靈員警想到轄內只有兩座天橋，研判可能在數公里外，火速抵達後將翁背至200公尺遠的路邊，由於需急送醫院，警車緊急開道，縮短一半車程讓陳翁順利就醫。

大甲警分局表示，日南派出所警員周文彬、黃翊豪12日18時20分接獲通報「陸橋旁的田地中」有老翁須協助，但不知正確位置，警員藉著僅有線索拼湊出轄內有天橋的地點僅有兩處，研判可能位置在數公里外經國路2542巷陸橋周遭。

員警抵達現場時發現報案婦人，她帶著警員走進深2公尺的菜園中，夜色昏暗見老翁倒臥在菜園中意識不清且呈現半昏迷狀態，婦人覺得先生只是體力不支，稍作休息即可不須就醫查看，但經警員兩人接力苦勸後答應請消防人員來觀察，於是警員協力以背負方式將陳男背至經國路上等候救治。

消防人員評估老翁狀況須緊急就醫，因適逢車流尖峰時段，員警為爭取黃金救援時間，立即驅車鳴笛開道，讓原先須耗時20分鐘路程縮，短至10分鐘內就順利抵達醫院，陳婦相當感謝員警果斷判斷，緊急救回先生一命。

婦人讚許答謝，大甲警分局日南所警員謙虛地表示，為民服務是身為人民保姆的職責，自己只是將心比心，將分內工作做好，為需要警察協助之民眾，盡一己之綿力，不足掛齒。大甲警分局呼籲，若民眾有緊急事故需要處置，都可以撥打110請求警方協助。