國際油氣價格飆漲，傳出原擬繼續凍漲的電價，將從4月1日起小幅調漲，漲幅最高3％。經濟部長王美花今天表示，目前瞭解電價審議委員會有工作小組在討論，會針對國際原料上漲及國內物價波動情形考量，目前尚未定案，不過會把照顧民生的原則納入考量因素。

針對電價擬調漲問題，王美花今赴立法院備詢前受訪表示，電費部分油電價審議委員會討論，該委員會由專家學者、產業界、政府機關組成，目前工作小組有在討論電價問題，會把國際原料上漲跟國內物價波動等因素納入討論，目前還沒有定案。

對於民生用電是否不漲，持續凍漲到年底？王美花說，這個都是由電價審議委員會討論，不是她可以做決定的，最近電價審議委員會有好幾場討論，討論過後會去做決定。

未來若油價持續飆漲，超過油電公司的負荷，政府是否仍以穩定物價為最高指導原則，王美花說，物價、國際原物料等各方面的因素，電價審議委員會都會納入考量，審議小組都會納入考量。

王美花強調，電價調整要把各種因素都納入考量，她目前沒有理解審議小組裡面討論的具體細節，交給審議小組討論後做出最後的決定。