蘇貞昌再轟蔣萬安：猴子自己爬得高才會被看到紅屁股

國民黨立委蔣萬安上周質詢行政院長蘇貞昌，詢問敢不敢承諾不再大停電，結果蘇拒絕承諾，還稱你祖父也沒反攻大陸，引發砲轟。對此，蘇貞昌今天說，當天答詢沒超出質詢範圍，我們希望沒有本事就不要賣弄，猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股。

立法院上周進行施政總質詢，面對303大停電，蔣萬安指出，蔡政府執政前15年不曾全台停電，執政後卻發生4次，喊話蘇貞昌敢不敢承諾不再大停電？未料蘇拒絕承諾，甚至暴怒牽拖蔣家說，「你祖父說要反攻大陸到現在還沒反攻大陸，你們是最不負責任的政府。」對此，蔣萬安回應，蘇貞昌比喻不倫不類，保證不停電有這麼困難嗎？國民黨主席朱立倫也呼籲蘇貞昌把責任推給基層，是欠電的電火球。

對此，蘇貞昌今天赴立院備詢前，被問到國民黨要求蘇貞昌不得再反質詢，他說，到立法院答詢是憲法規定，是立法院邀請；而立法院所訂的法律，從沒有說不能反質詢，只是說「答詢不能超出質詢範圍」。

蘇貞昌表示，「蔣萬安問電，我答電；他問承諾，所以我舉蔣中正前總統承諾要反攻大陸卻做不到，這是沒有用的空話承諾，並沒有超出質詢範圍。」

蘇貞昌接著暗批蔣萬安，「我對於相關議事程序都是嚴以遵守，我們希望沒有本事就不要賣弄，猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股。」

對於朱立倫的說法，蘇貞昌說，請朱立倫趕快把它黨內的賄選查清楚，把黨產還給國家，才是他的責任，少來蹭熱度。