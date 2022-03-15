10萬高薪染毒沈淪 鴛鴦毒販遭查獲相擁而泣

台中市警方查獲廖姓鴛鴦毒販，為防查緝、掩人耳目以通訊軟聯繫上下游，並使用麥當勞紙袋藏匿毒品，警方起獲安非他命毒品、吸食器及分裝等證物，兩情侶相當恩愛，廖女被查緝到案時，男友還一肩扛起販毒罪刑，與女友相擁而泣，警方依違反毒品危害防制條例將兩人移送偵辦。

警方表示，廖女曾有月薪10萬元的高薪工作，因染上毒品而沉淪毒海，甚至成為賣家，為逃避警方查緝，利用手機通訊軟體與上下游聯繫，為規避查緝，特意使用麥當勞紙袋藏放毒品，警方經過多月跟監到北屯區等地查獲。

台中市警方查獲鴛鴦毒販，查獲毒品證物，警方依法送辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市警方查獲鴛鴦毒販，以麥當勞紙袋藏毒，警方依法送辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！