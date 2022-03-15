嘻小瓜曾是許多藝人的舞蹈老師。 （台北海大提供）

台北海大國際暨校際事務合作處處長林威克，對於熱情表演的人向來支持。 （台北海大提供）

台北海洋科技大學（簡稱台北海大）在校長林俊彥的帶領下，今年註冊率超過七成，成長幅度堪稱全台之冠。自劉亮佐擔任演藝時尚事業管理系主任後，這一年時常邀勵志藝人面授同學幕前及幕後大補帖，日前雙棲藝人及舞蹈老師的嘻小瓜參加講座，分享心路歷程並自曝「我國中老師在畢業冊留言叫我人妖，讓我身心靈重創」。

「國中的時候畢業紀念冊有一段話，我會把它永遠封存起來，那就是我國中的導師，在我畢業紀念冊上面寫說：『親愛的人妖，不管未來要怎樣，加油喔』。雖然文章內容是鼓勵我的，但『人妖』這兩個字那時候對我身心靈造成一個非常大的傷害」。

嘻小瓜說，國中被霸凌，可以說是老師帶頭的，「國一的時候，我在學校就是被別人抓去後操場打，全部的男生圍著我打，國中被霸凌被打，想到還是會覺得好…難過喔。」

但這一切的過程都成為嘻小瓜成長的動力，他幽自己一默「但是，現在長大以後被男生打就很開心…」讓現場台北海大學生聽了邊爆笑邊鼓掌。

嘻小瓜曾是台灣之光周子瑜的舞蹈老師，後來出道擔任《大學生了沒》固定班底。他日前發片被嗆聲「唱那麼難聽還要發歌」，但他沒在怕，堅持「我就是想要表演，沒有歌就不能表演」。

座談會上，他以自身經歷鼓勵台北海大演藝系同學，要勇敢堅持走下去。並分享了他的家庭故事說，媽媽小時候愛唱歌也有過星夢，因他曾跳蔡依林的舞走紅，媽媽如今也常拿他的音樂去聽學唱蔡依林的歌，認為如今是一個人圓了母子兩人的夢「我當藝人，也幫媽媽滿足她的夢想」。

台北海大國際暨校際事務合作處處長林威克，對嘻小瓜的演講印象非常深刻，他也和Youtuber 咪妃合作賽車學校的計畫，他曾是「撞球世界冠軍兄弟檔」柯秉逸、柯秉中的老師，讓學生都能夠放膽追夢，「台北海大正在獨招，期待你們來加入劉亮佐主任的音樂劇行列，一定有收穫！」

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