幻象2000戰機台東知本外海失事進入第2天，海巡警艇陸續在附近海域找到大小20多件殘骸，全部交由空軍二聯隊人員帶回。

今天一早，空軍也派出地面人員，從台東市郊沿岸，進行地毯式搜索，士官兵冒著大太陽，低頭找尋可能漂上岸的戰機散落物，目前沒有收穫，軍方研判殘骸可能隨潮流往北，也協調陸軍早上在知本濕地週邊海岸，擴大搜索。

附近釣客說 ，昨天往知本外海上空，有聽到巨大的軍機引擎轟鳴聲，隨後就沒後續，事後才知道是幻象墜機，如果有發現漂上來的殘骸，會馬上通報警方。