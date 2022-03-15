台中中一中師生衝突引發各界關注，一名七年級的網友表示，回顧國中時期的老師不是甩學生巴掌，就是拿棍子打學生，有的還會帶頭霸凌，這些情形發生在現在，可能早就被舉發不適任，令他驚呼「六、七年級生的老師，根本跟神一樣存在」，貼文引發網友回憶，感嘆「在學校被打根本是日常」。

原PO昨（14）日於PTT八卦板透露，自己是七年級生，看到中一中師生互嗆事件，不禁想起國中時期的老師，動不動就甩巴掌、棍子打學生，若有同學不會做題目，還會被老師罵白癡，比較誇張的老師還會帶頭霸凌學生，也聽過有同學要幫忙老師盛飯、搬課堂用的教學器材，甚至到辦公室幫忙按摩。

原PO回憶，有一次班上的女同學忘記做蟯蟲貼片，沒想到老師竟要女同學直接教室內脫褲做，「現在回想起來還是感到不可思議」，八、九、十年級生根本無法想像七年級生的校園生活，以前那些老師的言行舉止在現在，早就被告公然侮辱跟傷害罪了，直呼「六、七年級生的老師，根本跟神一樣存在」。

貼文曝光後，掀起鄉民議論，「以前在學校被打是日常，我國小的時候有被老師直接用腳踹的」、「不乖就直接被打啊！以前最討厭被用熱溶膠條打手心，暴痛」、「以前聽說隔壁班老師會叫女生把裙子掀起來打屁股，現在想起來真變態」、「國中有被教務還是訓導主任拿椅子拆下的木條打屁股，回家照鏡子發現打過的地方都是瘀青」、「以前有同學被藤條打到隔天請病假」、「想想那年代的老師真的一堆怪咖，還沒人質疑」。