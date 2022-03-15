聯合國安理會當地時間3月14日舉行公開會，聽取歐洲安全與合作組織工作通報。中國常駐聯合國代表張軍在會上強調，世界需要對話合作，不需要「新冷戰」，並就當前烏克蘭局勢闡述中方主張，強調在烏克蘭問題上的態度是一貫、明確的，並以「四個應該」作為最權威立場。

張軍指出，國際形勢正發生深刻變化，充滿不穩定性、不確定性，烏克蘭危機的爆發進一步促使思考如何維護國際體系的和平穩定，更加關注實現普遍安全和共同發展的真正出路，應堅持對話與合作的大方向。

張軍表示，世界已經進入新時代，對話合作的路應該越走越寬，而不是越走越窄。各國在國家利益、社會制度和意識形態方面的差異，不應該成為對話的障礙，更不應該成為對抗的理由，世界不可分割，安全不可分割，歐安組織最早確立的安全不可分割原則，在當前形勢下具有特殊意義，不僅應該堅持，更要落到實處。

根據《北京日報》引述張軍指出，冷戰早已結束，基於集團對抗的冷戰思維應當徹底摒棄。固守霸權邏輯，挑起陣營對立，最終只能給世界帶來災難，加劇動盪與分裂。在歐洲如此，在其他地區也如此。這個世界不需要「新冷戰」，這個世界也完全容得下各國共同成長和進步。各國應該在多邊主義旗幟下加強團結合作，攜手推動構建人類命運共同體。

張軍強調，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。他引述大陸國家主席習近平日前與法國、德國元首舉行視訊峰會時指出，各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。這「四個應該」是中方關於烏克蘭問題的最權威立場。

張軍表示，儘早實現停火止戰是國際社會的普遍願望，對話談判是唯一可行的現實手段。國際社會要維持積極勢頭，繼續鼓勵和支持俄烏談判並為此創造必要環境和條件。