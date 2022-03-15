工作天數恢復正常，大立光(3008)預估，3月會比2月好，大立光今天除息，受到台股重挫影響，大立光今天股價開高走低，未能順利填息。

大立光110年7月1日到12月31日每股配息39元於今天除息，早盤股價開平，一度上漲至1980元，不過受到台股重挫拖累，大立光股價由紅翻黑，未能順利填息。

受到農曆年長假及淡季影響，大立光2月合併營收為26.09億元，月減30.05％，年減18.7％，為108年2月以來新低，累計1到2月合併營收為63.45億元，年減18.75%；由於3月工作天數恢復正常，大立光表示，3月會比2月好。

大立光日前公告斥資10億元，買進位於台中市南屯區文山段用地，包括土地面積10,081平方公尺，折合3049.503坪，以及建物面積3180.36平方公尺，折合962.059坪；大立光表示，此次購置的土地主要是為因應倉儲需求，便於就近管理。

大立光預計6月8日舉行股東會。