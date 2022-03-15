由於市場對俄烏外交的努力即將結束數周衝突抱持希望，歐股周一上揚；另外福斯集團在公布營業利益翻倍之後，股價也上升。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲5.18點或1.20%，為436.35點，延續了上周五上漲的勢頭。

在周末的談判之後，即使俄羅斯最新攻擊了烏克蘭和波蘭邊境的大型基地，俄烏雙方仍給出了最樂觀的評估。

線上交易平台IG首席市場分析師Chris Beauchamp說，烏克蘭最初的戰爭在市場上引發了避險情緒的爆發，但是就目前而言，形勢似乎已經穩定了，至少對市場而言是如此。西方干預看來仍極不可能，目前談判仍在繼續進行。就目前而言，看漲情緒似乎將復甦，但仍有大量未知因素需要應付。

汽車股上漲3.3%，領漲其它板塊。福斯集團升4.4%；由於更高的售價和更有利的產品組合，推進該集團去年營業利益大增。

近期大漲的礦業股，周一大跌2.6%。全球最大金屬消費國中國爆發新一波新冠肺炎，感染人數激增，加劇了人們對其經濟成長的擔憂。

在中國有較多業務和銷售的奢侈品集團，LVMH集團和歷峰集團(Richemont)皆下跌。

投資人在等待本周稍晚聯準會和英國央行公布政策利率，預計它們都將提高利率。

銀行股升3.2%，延續了上周從低點反彈的勢頭。

和平談判取得進展的希望，讓油價下跌。此前因俄羅斯入侵烏克蘭，西方對俄施加制裁，市場擔憂供應會出險中斷。

義大利電信升5.0%。該公司宣布，將與美國的KKR展開正式談判，以評估這家基金公司可能提出的108億歐元收購報價。

在發出今年獲利警訊之後，法國電力(EDF)跌0.1%。該公司警告，批發能源價格上限和核能產量下降問題，可能會影響該集團實現財務目標的能力。

義大利能源集團埃尼(Eni)下跌0.4%，該公司同意將旗下電力製造企業Enipower的49%股份出售給美國投資公司第六街(Sixth Street)。

大量持有騰訊股票的荷蘭科技投資公司Prosus跌10.4%。此反映出騰訊面臨監管的疑慮。美國證交會(SEC)在上周五加大對中企的監管力道。