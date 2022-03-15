據路透報導，俄羅斯財政部長西盧安諾夫(Anton Siluanov)昨(14日)表示，在西方制裁阻止莫斯科動用外匯儲備中的美元和歐元後，俄羅斯將使用其外匯儲備中的人民幣。

西盧安諾夫表示，俄羅斯財政部將指示用外幣支付本周三到期主權歐洲債券的票息，但如果外匯支付請求被西方銀行拒絕，也可能用盧布支付。

據俄羅斯塔斯社13日報導，西盧安諾夫當天在接受俄羅斯電視台採訪時表示，因為受到西方國家的制裁，俄羅斯約3000億美元的黃金和外匯儲備已被凍結，幾乎佔據了俄羅斯外匯儲備總額的一半。

現在俄羅斯剩下的一半外匯儲備中，大部分都是以人民幣計價的資產，所以大量的西方國家都開始對中國施壓，紛紛要求中國凍結俄羅斯以人民幣計價的外匯，同時禁止俄羅斯獲取人民幣作為外匯儲備。

這次西方國家直接凍結了俄羅斯接近一半的外匯就導致了他們難以用外匯去償還外債，降低俄羅斯的國際聲譽，同時，外匯儲備的大量減少同樣會導致俄羅斯金融不穩定性。