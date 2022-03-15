台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁去年底傳出三度結婚秘娶新歡空姐，還傳出女方將為王泉仁生下第三個小孩，但被否認，當時和王泉仁分居已久的麻衣罕見出聲，強調自己和王泉仁還沒有離婚，仍坐穩正宮寶座。近年麻衣帶著兒子到日本生活，昨(14日)她罕見曬出兒子背影，透露兒子念幼稚園這4年半，她都天天早起自己做兒子的便當，如今剩下2次，令人有點依依不捨。

麻衣8年前閃電嫁給王泉仁，不久後生下一子，2017年起卻傳出兩人感情生變，王泉仁多次過家門而不入，讓麻衣過起「偽單親」的生活，為此麻衣為了保護兒子，便帶著兒子回日本生活，並在當地就學，王文洋也多次傳出親自到日本探望孫子，而麻衣逢年過節也會帶兒子回王家探訪親人。

當時麻衣在臉書強調：「回來日本很peace，我們在日本自由自在」，而王泉仁火速傳出有新歡，和一名新歡空姐打得火熱，遭目擊搭機時跟朋友傳Line，不時使用親吻和擁抱的貼圖，去年週刊更報導王泉仁扶正空姐，但宏仁集團已否認。沉默已久的麻衣，去年難得說出心裡話，寫下：「一件事實我要說，我們沒有離婚」，知情人透露她是由於被報導形容「離婚多年」，才決定親自出馬還原真相。

而麻衣昨難得曬出幸福日常，可見她牽著兒子的手去上學，6歲多的台塑金孫戴著紅色圓帽，臉上掛著口罩，側臉看來相當可愛，麻衣寫下：「4年半之間，每天早上早起做幼稚園的便當，令人依依不捨的只剩下2次了。明天決定和兒子一起做便當」，對兒子用心的態度被讚是好媽媽，有人回她：「兒子已經這麼大了，撫養很困難，但看到孩子成長就會很開心，請繼續享受它」，麻衣表示下個月起兒子要上小學了，每天都有新挑戰，但她樂觀面對，強調每天都很珍貴值得珍惜。