大都會明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）14日發生嚴重車禍，他駕駛的車輛被一個闖紅燈的車疾速撞上，阿隆索的座車連翻了3次，最後幾乎是車底朝上把他困在車中。阿隆索力大，踹開擋風玻璃成功逃出，而且沒有大礙（手臂被刮了一下），15日還照常練球。
阿隆索告訴媒體說：「這真的是一次很特別的春訓，因為昨天我差點沒命，我很感激自己還能安然無恙站在這裡。天有不測風雲，我本來是開車來春訓的路上，忽然之間我就卡在翻覆的車中，被迫踢開擋風玻璃逃生，那是一個很怪異的時刻。」
除了阿隆索沒事，撞上他的那個人也沒事。阿隆索的妻子海莉（Haley Alonso）當時開著她自己的車跟在後方，看到車禍就立即衝下車查看並報警。阿隆索逃出之後，海莉拍攝現場影片上傳到IG，可以看見車子的後輪都被撞到脫落。海莉寫道：「我的丈夫差點死在我眼前，我永遠不會忘記當時的感覺。」
2019年球季初登大聯盟的阿隆索就敲出53轟，成為史上最多轟的新人，兩度拿下明星賽全壘打大賽冠軍。去年的全壘打大賽有大谷翔平等眾多好手參加，特別受到矚目，但是阿隆索證明自己才是主角，首輪擊出破紀錄的35轟，輕鬆擊敗各路高手摘冠。
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