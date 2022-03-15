大都會明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）14日發生嚴重車禍，他駕駛的車輛被一個闖紅燈的車疾速撞上，阿隆索的座車連翻了3次，最後幾乎是車底朝上把他困在車中。阿隆索力大，踹開擋風玻璃成功逃出，而且沒有大礙（手臂被刮了一下），15日還照常練球。

Pete Alonso’s wife, Haley, just posted this video on her Instagram of Pete’s car after his crash yesterday. Pete said today the car flipped three times and he had to kick out the windshield to escape. pic.twitter.com/L1h5KWvnvc — Stephanie Apstein (@stephapstein) March 14, 2022

阿隆索告訴媒體說：「這真的是一次很特別的春訓，因為昨天我差點沒命，我很感激自己還能安然無恙站在這裡。天有不測風雲，我本來是開車來春訓的路上，忽然之間我就卡在翻覆的車中，被迫踢開擋風玻璃逃生，那是一個很怪異的時刻。」

除了阿隆索沒事，撞上他的那個人也沒事。阿隆索的妻子海莉（Haley Alonso）當時開著她自己的車跟在後方，看到車禍就立即衝下車查看並報警。阿隆索逃出之後，海莉拍攝現場影片上傳到IG，可以看見車子的後輪都被撞到脫落。海莉寫道：「我的丈夫差點死在我眼前，我永遠不會忘記當時的感覺。」

2019年球季初登大聯盟的阿隆索就敲出53轟，成為史上最多轟的新人，兩度拿下明星賽全壘打大賽冠軍。去年的全壘打大賽有大谷翔平等眾多好手參加，特別受到矚目，但是阿隆索證明自己才是主角，首輪擊出破紀錄的35轟，輕鬆擊敗各路高手摘冠。