超夯台劇《華燈初上》掀起全民追劇熱潮，究竟兇手是誰及劇中情感糾葛，讓第三季劇情走向成為粉絲關注焦點，第二季時加入霍建華、徐若瑄、王淨、林柏宏、吳慷仁等實力派演員，堅強陣容讓人驚呼不已，也讓總製作人林心如表示這部斥資2.5億的作品，最燒錢部分就是「堅強卡司」，如今傳出港星鄭伊健也會演出，製作公司也做出回應。

根據《ETTODAY》報導，鄭伊健傳出來台拍戲，由於作品劇情是懸疑走向，加上接洽劇組正好是《華燈初上》製作團隊，因此被推測將加入該劇演出，對此，製作公司百聿數碼表示鄭伊健應邀來台，工作內容目前都在保密階段，希望多留點隱私空間給藝人，好讓他們順利把工作完成，並呈現給觀眾最好品質的作品，由於未直接否認，讓粉絲相當期待他在劇中演出。

林心如在《華燈初上》擔任總製作人兼女主角，如果鄭伊健屆時在劇中登場，將會是2001年《新楚留香》後再度合作，讓人好奇事隔21年後，兩人又會擦出什麼不同於以往的火花，至於第2季結尾停在阿達（章廣辰飾）的雙眼，加上預告暗示葛檢察官（修杰楷飾）介入，恐導致警政系統崩壞，都透露出第3季更加精彩的劇情走向。

《華燈初上》第三季壓軸8集將於3月18日下午3點上架，林心如之前受訪時強調：「為了堅持最高品質，第3部讓大家久等了，謝謝全球劇迷們的支持與等待，相信成果不會讓大家失望的。」