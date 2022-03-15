戰雲牽動市場情緒，近來屢見俄烏和談出現希望隔日又風雲變色，雙方談判未明朗化，澆熄市場動力，全球股市近期持續上沖下洗大幅波動。法人觀察，俄烏情勢依舊膠著，但就目前評估，最壞、最緊張的狀況應已過去，除非戰事一發不可收拾，釀成全市場都被拖累下去，不過當前烏克蘭已妥協不堅持加入北約(NATO)，因此接下來就是看雙方談判進展，大致來說，若進展得宜，戰事發展將有望開始收斂，市場再大幅向下的空間及機率也會縮小，至於各國對俄羅斯經濟及金融制裁帶來的影響，市場也已在第一時間反映，故本周應觀察聯準會16-17日的談話及升息動作，同時靜待俄烏談判取得重大進展，待戰事稍舒緩，全球股市終將見反彈曙光。

在台股方面，國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇認為，台灣電子代工龍頭鴻海，2月合併營收4,550億元，逆勢較元月成長逾2%，並較去年同期成長13.2%，是歷年最強的2月，在全球局勢動盪與工作天數較少的2月，仍能逆勢繳出月增率2.08%、年增率13.22%，創歷年同期新高的佳績。主要因iPhone 13 Pro機型積極拉貨，加上美國超大型企業雲端伺服器出貨強勁，而鴻海明日(3/16)召開法說會，將釋出去年完整財報，為本周關注焦點。

睽違兩年未更新的iPhone SE迎接第三代(iPhone SE 3)．這是iPhone SE系列首度支援5G網路的手機，可以在更多場景有更快上下行速度、更低延遲，起跳價為13,900元，比上一代還便宜，成了最便宜的5G iPhone。法人認為，這款蘋果新機價格親民且搭載5G功能，有望拓展平價手機市場市佔率，本周五(3/18)全球同步上市，將再掀果粉騷動，預料銷售熱潮將帶動相關蘋概股及5G供應鏈，如鴻海、緯創等台系代工廠，獲利及股價增添新的成長力道。

戰事加上升息時程逼近，台股短期仍將震盪起伏，想在危機入市，可簡單掌握2方向：具業績題材，同時有長線趨勢護航的族群，隨著蘋果新品正式發表，特別是平價版iPhone SE 3搭載5G功能，預估銷量樂觀，相關5G蘋概供應鏈更值留意，有望強力支撐股價。

蘇鼎宇認為，俄羅斯原欲閃電入侵烏克蘭戰術失敗，世界各國紛紛開始加入制裁俄羅斯的霸道行為，各種制裁措施加重了原本市場對通膨高漲的擔憂，使先前避險情緒大增。不過就目前來看，近期外資雖賣超台股，但內資依舊積極承接，使得台股走勢相對有撐，觀察台股在過去全球股市修正期間，表現明顯抗跌，主要原因是疫情後全球經濟復甦屬於供需失衡式復原，其中疫情後全球經濟轉型加速科技需求大幅成長，包括5G、電動車等趨勢成形，故區域戰爭與升息將不改變科技股長多行情。