根據韓國15日的一份民調，高達7成當地民眾認為，朝鮮根本沒有意願要無核化，反而更加密集且無預警試射導彈，讓東北亞地緣政治風險愈來愈高。

南韓偏保守主義且是最大在野黨的國民力量黨(People Power Party)指出，根據當地國防大學的一份報告，約7成受訪者不認為朝鮮會放棄核武，與2020年所做的相同問券相比幅度大增16%，當時約55%。

同時，有6成多一點的韓國民眾認為北方的朝鮮，是威脅南邊韓國一個具有敵意的國家。另外，只有22%認為朝鮮會跟韓國好好相處。

若朝鮮半島日後不幸發生軍事衝突，高達8成多的韓國人認為，中國大陸會袒護朝鮮，僅大概4%表示中國大陸應該會對韓國友好。再者，中國大陸每年的軍事支出不斷增加下，81%認為對韓國安全來說是有負面性的。

此調查中，高達93%以及約72%左右指出，美國是韓國經濟以及安全方面全球最重要夥伴。

韓國時事評論員分析，南韓10日新選出來的總統尹錫悅，就是代表國民力量黨出來參選的。眾所皆知尹錫悅政治立場鮮明，很明顯就是親美抗中，且日後也想拉著美國一齊來跟朝鮮談判。

同時，尹錫悅對朝鮮基本上也是絲毫不讓步。

當然這個北方的鄰居也不是好惹的，光是在元月就試射過7次不同導彈，威攝力也是創2017年以來最大。國民力量黨這時候釋出這份在2021年8月早就完成的民調來測風向外，應該也想增加日後韓朝美3方會談籌碼。