唐振剛表示躺在白老虎身上其實挺舒服的。（LiTV、GTV提供）

唐振剛主持的八大《世界第一等》前往泰國清邁拍攝「近距離與老虎相處」企劃，LiTV特別專訪這位「不入虎穴，焉得虎子」的陽光男神唐振剛，問到當時難道不害怕嗎？他說：「害怕當然一定有！但假如能再一次與老虎貼近的話，我膽子依然一樣小，依然會小心翼翼，但身為『專業貓奴』，能零距離接觸『大貓』，我還是絕不放過的！」不過他強調，不管任何近距離與動物的親近，都有專業訓獸師在旁教育訓練，因此未來大家有機會體驗，一定要做好學習避免危險！

《世界第一等》陪伴大家走了超過1千多集的歲月，問到唐振剛透過這趟美好旅程中，印象最深刻是什麼？他說：「每一趟外景旅程中遇到的人、事、物都很棒，但每次與各種野生動物零距離的接觸，都是我印象最深刻之處！不管是馬達加斯加的狐猴群、烏干達的銀背猩猩家族、菲律賓和印尼與鯨鯊群共游、澳洲的無尾熊和袋鼠、加拿大的棕熊及北極熊，當然還有逢虎年被粉絲再次推薦的泰國清邁老虎！王者霸氣加上像貓的習性，這絕對是很難得的經驗！」表示跑了世界各地多年，體驗各種風土民情文化、奇觀美景，但遇到的人情味，還是旅途中收穫最多的。

目前新冠肺炎持續延燒，限制了大家的旅遊規劃，未來若趨緩，唐振剛表示希望能去印尼或泰國，「因為主持《世界第一等》的關係，每年至少會去當地3次以上，所以在這兩個地方認識了很多好朋友，這幾年因疫情沒辦法碰面，很掛心他們近況，希望一切平安！」

至於要邀請誰一起隨行，成為最好的結伴者？唐振剛二話不說回：「黃尚禾或鄭人碩！不管工作或私下，我們都是無話不談的好兄弟，表演上，他們會無私給我許多建議，因此假如有機會，我希望能用己身經驗帶他們去看看，我眼中那些世界上有趣又不同於平時想像的一面！」印證彼此友誼的深厚。《世界第一等》每周六晚8點於八大綜合台首播、LiTV同步跟播。