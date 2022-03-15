高雄市1名25歲劉姓男子在Line群組認識1名操作投資貨幣的男子，對方向劉男保證可投資貨幣，保證獲利18％，劉男被遊說心動下，前往銀行欲將12萬多元存入對方帳戶，行員擔心劉男被詐騙報警，警方到場勸阻，並協助查證該投資網站，結果發現該網站已遭通報為「詐騙網站」，成功勸退劉男，讓他打退堂鼓。

新興分局中正三路派出所14日中午時分，接獲轄內中正三路一家銀行通報，指有男子疑似遭投資詐騙，警員艾子翰、林思宇獲報趕抵，詢問25歲的劉姓男子，劉男告知警方日前在Line通訊軟體群組認識一名投資操作加密貨幣的男子，對方保證可透過他所推薦的網站投資加密貨幣，且獲利保證高於18％。

劉男說，因自己剛好手頭上12萬多元的存款，想說投資獲利高，於是聽信對方說詞想投資賺錢，警方告知劉男高獲利的投資都是假象，辛苦賺來的錢恐將會付諸流水，隨後協助劉男查證該投資網站，結果發現該網站已遭通報為「詐騙網站」，劉男才恍然大悟，打消匯款念頭。