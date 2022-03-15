空軍一架幻象2000戰機，昨天執行任務時墜海，飛官黃重凱中校跳傘成功並順利獲救，傳出幻象2000戰機失事跟零件妥善率有關，國防部長邱國正今日澄清，目前妥善率都維持在標準之上，料件獲得沒有問題，外界傳言並不是肇事原因，此次軍機失事案件很確定不是缺件造成。

由法國製造的幻象戰機，過去向來有零件取得不易問題，昨天發生幻象2000戰機失事墜毀事件，零件妥善率備受關注。邱國正今天在立法院受訪表示，國軍對此事表達遺憾，，不幸中的大幸是人員安全；但外傳飛機妥善率問題，邱國正強調，料件獲得沒有問題，所以妥善率都能達標，可以很確定這件事情不是因為缺件造成。

現役的幻象2000戰機是否會提前除役，邱國正表示，幻象戰機已經用了20多年，但是要強化性能或汰換，目前仍在討論中，還沒有結論，只要對台澎防衛作戰有利、能夠發揮戰力的，都會納入考慮，沒有辦法一次就篤定答覆。

對於近27個月內有7架戰機失事，國防部是否認知到最近失事比例有點高，邱國正坦言，國防部一直在檢討，失事的原因不外乎人為、環境、機械因素，人員怎麼在機械出問題後處理也是訓練的一環，一般來說，有狀況發生時可以彰顯人為訓練是否能按照程序、步驟處理，不讓人員損傷是國防部長的責任。

邱國正提到，的確人員訓練要加強，空軍很多作為來強化人的訓練，但有些狀況是，人在空中已經失去知覺，沒有意識，所以空軍加重離心力與狀況處置訓練，不讓人員損傷是國防部長的責任。

傳出幻象戰機昨天失事後兩分鐘，塔台仍在警告共軍進入西南空域的廣播，邱國正回應，台灣周邊海空域國軍全面監控，但因為國防部跟民航局各有分責，前者有喊話、監控、驅離等作為，後者則有告示，應該不至於無法接應的狀況，實際情況他還不太清楚。

至於黃重凱中校目前最新情況，邱國正說，現在人員安全在平復中，肺裡面有點積水，已經用最好的方式進行醫療，後續將持續進行心理輔導。