美國證券交易委員會（SEC）上周四點名5檔中概股面臨下市危機，拖累中概股連兩天暴跌，加上受到大陸疫情拉警報，深圳、東莞封城，吉林省更祭出封省令影響，恆生指數昨日摜破2萬點下探6年新低。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，王雪紅夫婦持有的TVB股價複製了「宏達電」模式，成為吃角子老虎，TVB從62.9跌到4.25港元，從王雪紅夫婦入股以來，股價跌93.24%。

謝金河以「TVB的殞落：王雪紅夫婦慘賠」為題在臉書發文表示，近期在美國上市的271家中資企業，已經有17家跌幅逾9成，超過30家跌幅超過8成，這當中，大家熟悉的滴滴，愛奇藝，騰訊音樂，貝殼等都在其中，王雪紅夫婦入股的香港無線電視台(TVB)股價也慘跌。

謝金河說，2011年元月26日王雪紅夥同殼王陳國強，從邵逸夫家族手上，以每股55港元，拿到TVB的經營權，同年4月29日宏達電創下1300元天價；而TVB股價也在王雪紅入股後，於2013年5月31日創下62.9港元天價。此時多普達手機也在大陸熱賣，王雪紅成為兩岸三地最熱的紅人。

不過，好時光易逝，謝金河強調，TVB因為營運欠佳，2018年賠1.99億港元，19年虧損2.94億，20年虧2.8億，累積4年虧損14億港元，最近還發布營運預警，去年虧損在6.4到6.6億港元之間，市場震驚，股價應聲大跌。回顧當年TVB風光的時候，市值275.5億港元，如今縮水僅剩21.59億港元，2011年王雪紅夫婦以每股55港元入股，拿下26%持股，花了62.63億港元，如今只剩4.84億港元。

謝金河表示，這幾年王雪紅雖有出脫持股的想法，不過陳文琦仍是持股1.1388億股的大股東。後來因為TVB，王雪紅又夥同丁廣鋐拿下TVBS經營權，丁家占35%，搖身變成媒體大亨，而如今TVB殞落，也看到了香港淡淡的哀愁。

同樣的劇本也能套在宏達電上，2006年hTC品牌成立，2008年和Google合作，一舉推升宏達電登上美國市佔第一，股價最高來到1300元，但隨著手機市場競爭激烈，2013年首度出現虧損，股價跌跌不休今面臨55元保衛戰。