綜合外媒報導，據最新衛星畫面顯示，基輔以北地區出現大範圍洪水浸泡土地，對此，財經專家黃世聰表示，推測是烏軍刻意放水，來製造路面泥濘，藉此阻擋俄軍的攻勢。

黃世聰昨（14日）在政論節目「關鍵時刻」上表示，俄羅斯入侵烏克蘭以後，據衛星畫面顯示，位於烏克蘭首都基輔的北邊，長達64公里的俄羅斯軍隊集結駛近，但近來的衛星雲圖又顯示，基輔的北邊最近大片土地遭大水浸泡，路面變得非常泥濘，可推測現在烏克蘭軍隊已經改變戰法，刻意放水，讓俄軍車隊因為地面泥濘而無法行動，藉以卡住俄軍64公里的長蛇陣。

黃世聰強調，就算俄羅斯軍隊最後進入基輔，但要打下基輔真的很難，因為基輔人民全民一心，要阻止俄羅斯軍隊的進攻，有許多民眾現在致力挖壕溝和堆沙包，就是為了卡住俄羅斯的坦克，甚至還有民眾搖控無人機收集在基輔周邊的俄羅斯軍隊情報。

黃世聰直言，基輔聯外橋道都已經被烏軍炸毀，基輔附近的聶伯河也被用來放水擋住俄軍坦克和軍車前進，且基輔天空有無人機巡視，地面有壕溝和沙包等阻礙物，在在都讓俄軍不敢貿然入侵基輔。