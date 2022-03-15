大陸國務院2月24日批覆同意《長江中游城市群發展「十四五」實施方案》，明確要打造長江經濟帶發展和中部地區崛起的重要支撐。雖然長江中游城市群發展並未明確為大陸國家重大區域戰略，但大陸輿論認為《實施方案》的批覆上升為國家重大區域戰略僅一步之遙，有望繼京津冀、長三角、大灣區、成渝雙城經濟圈之後，成為大陸經濟「第五極」。

實際上，今年大陸全國「兩會」召開時，湖南、湖北兩省代表團就提出《關於支持長江中游城市群發展上升為國家重大區域戰略的建議》，希望從國家層面進一步明確長江中游城市群戰略定位，建設「中三角」雙循環發展示範區。

此外，湖南、湖北和江西三省全國政協委員，也聯名提交《關於加快長江中游城市群交通一體化的建議》提案，建議大陸國家發改委會同交通部等部委，組織編制長江中游城市群交通一體化發展規劃。

據《中國新聞周刊》報導，盤點長江中游城市群（又稱「中三角」）是大陸面積最大、中部地區最重要的城市群，涵蓋湖北、湖南、江西3省31個城市。統計2020年，長江中游城市總人口約為1.3億人、占全大陸約9.4％；GDP達到11.1兆元（人民幣，下同）、占比約9.3％。就經濟體量與粵港澳大灣區不相上下。

其中的湖北武漢是9個國家中心城市之一，也是中部第一城，2021年的GDP達到1兆7717億元，位列全大陸第9；另一個中心城市湖南長沙也已邁入GDP兆元俱樂部。