來自俄羅斯的性感美女安妮，性格活潑大方又直率，2014年來台留學後，曾出演多部八點檔及多檔綜藝，其中近日有一知名綜藝邀請她上節目，主題圍繞在異國女性的感情經歷，她分享到談過的數段異國戀當中，有一段與台灣男友的戀愛故事，由於她不穿內衣，讓她至今印象依舊十分深刻，甚至因此與男友爭吵。

安妮在《一袋女王》在節目中真情流露地說，她談過的異國戀共有四段，分別是三任台灣男友和一任美國男友，對於過往感情史，她坦言其中一任台灣男友，強烈要求她見家長時穿內衣，但安妮無法理解男友為何如此堅持而起了爭執，「我們在俄羅斯都這樣被教的。」

安妮解釋，當時她才剛來台灣發展，當時交往中的男友去看望他的爸媽，對著陪伴在身旁的她詢問是否可以穿上內衣，對此，她對男友回應無法理解，接著她說到「好像要逼我做一件事情」表情透露著無奈，兩人因此有了爭執，不過最後她也明白了，「我自己也不舒服，因為他們家人都在看著我」最終選擇穿上內衣，笑壞現場其他來賓和主持人。

她解釋，台灣社會的眼光太嚴肅了，「女孩子就是要穿什麼就穿什麼」她無法理解女生必須穿內衣的要求，讓她有種胸部被綁架的感覺，她表示俄羅斯都是這樣教的「妳的身體就是妳的身體」強調身體自主權的重要性，並拒絕他人對身體的干涉。在俄羅斯，女生通常希望是舒服為主，就算是出門也可以不用穿內衣，「因為我們覺得胸部是很自然的事情，妳不需要害羞的地方。」